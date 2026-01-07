;

“Es impagable”: Colo Colo se queda con la Supercopa de Futsal y clasifica a la Copa Libertadores 2026

Los albos obtuvieron el título al imponerse en un apretado encuentro a Punta Arenas.

Carlos Madariaga

Aunque Colo Colo no tuvo 2025 afortunado a nivel futbolístico en el año de su centenario, algunas otras de sus ramas sí estuvieron a la altura.

Así como el plantel femenino se consagró tetracampeón nacional, el futsal del “Cacique” también tuvo éxitos, considerando que fueron monarcas del Torneo de Apertura.

En el cierre del año que recién terminó, los albos afrontaron la Supercopa del fútbol sala ante Punta Arenas, quienes se llevaron el Clausura.

En La Granja, el Club Social y Deportivo Colo Colo tuvo una importante ventaja en el marcador, pero los magallánicos estrecharon el marcador hasta quedar 3-4 abajo, siendo incapaces de empatarlo en los segundos finales, donde tuvieron un doble palo.

“Ganar la Supercopa fue una alegría gigante, hacer un golcito en la final siempre es impagable. Uno valora más estas cosas, ahí está el esfuerzo, el sacrificio y las ganas de seguir compitiendo”, comentó a ADN Deportes uno de los autores de los goles del cuadro popular, Cristián Arredondo.

El título de Colo Colo en la Supercopa es clave para el 2026 del equipo, pues con ello obtuvieron el cupo para la Copa Libertadores de Futsal.

El apoyo de los socios es clave, gracias a eso podemos competir tranquilos y representar al club más grande de Chile”, concluyó Cristián Arredondo, también seleccionado chileno de la especialidad.

