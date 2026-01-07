;

Doble homicidio en Talca: encuentran cuerpos al interior de auto con impactos de bala

Vecinos alertaron a personal policial tras escuchar ráfagas de disparos. La PDI se encuentra indagando el hecho.

En las últimas horas, dos hombres fueron encontrados muertos al interior de un auto en la ciudad de Talca, en la región del Maule.

El hallazgo se realizó en el sector de 22 Norte con 5 Oriente, hasta donde Carabineros llegó tras ser alertados por ráfagas de disparos.

Tras llegar al lugar, personal policial constató el deceso de las dos personas, que tendrían 15 y 25 años respectivamente, donde ambas presentaban heridas por impactos de bala.

Según testigos del lugar, se escucharon varias ráfagas, lo que indicaría el uso de armas automáticas en este doble crimen ocurrido durante la madrugada en Talca.

A esta hora trabajan en el lugar detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI de la ciudad, dirigidos por la Fiscalía de Flagrancia, para intentar ubicar a los autores de este doble crimen.

