Alto oficial de Gendarmería es dado de baja tras protagonizar accidente de tránsito en estado de ebriedad

Durante las últimas horas se conoció que un teniente coronel de Gendarmería en la región de Valparaíso fue dado de baja de la institución luego de que se conociera que fue parte de un accidente de tránsito conduciendo bajo la influencia del alcohol.

Se trata de José Miguel Lizama, quien cumplía labores como jefe del centro penitenciario de Limache, y que tras el accidente fue grabado en un video donde se le aprecia ebrio y tratando de explicar la situación a la otra parte involucrada en el accidente, momento en que revela su identidad y su alto cargo.

A pesar de que este hecho ocurrió ya hace varios días, la Dirección Regional de Gendarmería ha mantenido silencio hasta ahora.

Cabe mencionar que en el último mes en la región 2 funcionarios de Gendarmería se vieron envueltos en hechos delictuales.

Uno fue detenido tras asaltar a una mujer a bordo de un micro bus en Valparaíso, mientras que antes de fin de año otro funcionario fue sorprendido ingresando drogas también a la cárcel porteña.