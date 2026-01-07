Copa Africana de Naciones: horarios y dónde ver gratis y en vivo los partidos de cuartos de final

La Copa Africana de Naciones entró en su etapa decisiva. El pasado martes, se terminaron de disputar los octavos de final y ya se definieron los ocho países que jugarán los cuartos de final.

La ronda de los ocho mejores del torneo comenzará este viernes 9 de enero, cuando Malí y Senegal se enfrenten desde las 13:00 horas en el Estadio de Tánger.

El local Marruecos, que es el gran candidato a quedarse con el título, se medirá el mismo día a partir de las 16:00 horas ante Camerún.

Un día más tarde, el sábado 10, Argelia y Nigeria chocarán desde las 13:00 horas, mientras que Egipto y Costa de Marfil jugarán a las 16:00 horas para definir al último semifinalista.

Así quedaron los cruces de cuartos de final de la Copa Africana de Naciones

Malí vs. Senegal

Camerún vs. Marruecos

Argelia vs. Nigeria

Egipto vs. Costa de Marfil

¿Cómo y dónde la Copa Africana de Naciones en línea y gratis?

Los duelos de la fase decisiva del torneo más relevante de selecciones de África se podrán seguir a través de la multiplataforma de Claro Sports y en el canal de Youtube de dicha señal de forma gratuita.