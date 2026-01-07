Banco chileno dio por muerto a un cliente y le cerró su cuenta: terminó en urgencias por el estrés

Hace algún tiempo, Guillermo Whittle fue protagonista de un curioso caso: el pasado 3 de noviembre recibió una carta de su banco en la que se determinaba el cierre de su cuenta porque, supuestamente, estaba muerto.

“Atendido que el banco ha tomado conocimiento de fallecimiento del titular de la cuenta de ahorro, don Guillermo Whittle, por medio de la presente informamos a usted que ponemos término al contrato de cuenta de ahorro, conformo a lo establecido en el contrato”, se lee en misiva del Banco de Chile.

“Está bien, tengo mis añitos, acabo de cumplir 76, pero sigo trabajando. Me dedico al área de los seguros, tengo una empresa, tengo empleados, así que sigo vivo”, dijo en un diálogo con LUN.

En el texto también se informaba que se había “suspendido la disponibilidad para realizar giros o depósitos” y se pedía la devolución de las tarjetas bancarias, debidamente destruidas.

El hombre fue de inmediato a la sucursal más cercana para salir de la duda, ya que incluso pensó que se trataba de una estafa. “‘Nunca había sabido de una caso así’, me dijo la señorita. ‘Voy a buscar a mi superior’”, recordó.

El jefe de la trabajadora que lo atendió tampoco lo podía creer. “Si quiere le paso mi carnet, la huella, lo que quiera, y le demuestro que estoy vivo”, dijo Whittle en ese momento.

Desde ese punto en adelante también habría presentado otros inconvenientes personales. Desde la llegada de la carta le protestaron dos cheques de una cuenta corriente con problemas similares. A la par, la tarjeta de crédito fue otro quebradero de cabeza.

“Yo tengo trabajadores a los que tengo que pagarles el sueldo, tengo que hacer compras, tengo pagos automáticos por la cuenta corriente. Y esto es muy peligroso”, señaló el afectado.

Por poner un ejemplo, en diciembre Whittle no pudo entrar al Estadio Español, donde es socio con 23 años de antigüedad, porque falló el pago automático. La situación es aún más lamentable si se considera que dos días más tarde iba a celebrar su cumpleaños en esas dependencias.

El estrés incluso lo llevó a ser internado en la Clínica Indisa y quedar en observación durante toda una tarde. En principio puso un reclamo en la Superintendencia de Bancos, pero nunca recibió una respuesta del Banco de Chile, pese a que se cumplió el plazo de 15 días.

Luego, presentó otro reclamo sumado a una aparición en un medio de comunicación para dar mayor visibilidad a la situación. Recién ahí lo contactaron para estudiar una reparación.