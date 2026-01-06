;

Estos son los colegios que concentran la mayor cantidad de puntajes nacionales en la PAES 2025

La cifra de alumnos con resultados sobresalientes ascendió a 2.861, marcando un aumento del 47% frente a los registros del proceso previo.

Javier Méndez

El lunes por la mañana se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular, aplicada los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2025.

Los puntajes son clave para las postulaciones a las 47 universidades nacionales que son parte del Proceso de Admisión 2026, el cual se extiende hasta este jueves 8 de enero a las 13:00 horas.

Así también revelaron los 100 colegios que tuvieron mejores resultados en la evaluación, donde existió un claro dominio de los establecimientos particulares pagados, ubicados, en su mayoría, en la Región Metropolitana.

Ahora bien, si nos concentramos en la cantidad de puntajes nacionales, o máximos, la cifra no fue menor: 2.861 postulantes llegaron a los 1.000 puntos, un alza de un 47% si se compara con el proceso anterior con 1.941.

En ese contexto existe un número de instituciones que concentra a un buen número de alumnos que acertaron en toda la medición.

Resultados PAES 2025: los colegios que concentran la mayor cantidad de puntajes nacionales

  • Saint George’s College (Vitacura) - 36 puntajes máximos
  • The Grange School (La Reina) - 31
  • Andrée English School (La Reina) - 30
  • Monte Tabor y Nazareth (Lo Barnechea) - 30
  • Tabancura (Vitacura) - 26
  • Cordillera de Las Condes (Las Condes) - 25
  • Everest (Lo Barnechea) - 24
  • Instituto Hebreo Dr. Chaim Weizmann-Ort (Lo Barnechea) - 23
  • Santiago College (Lo Barnechea) - 20
  • Verbo Divino (Las Condes) - 20
  • The Newland School (Lo Barnechea) - 19

***Todos los colegios de la lista son particulares pagados***

