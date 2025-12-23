Terror en La Florida: dos fallecidos y un herido deja balacera en plena feria libre

Una jornada de extrema violencia se vivió la tarde de este martes en la comuna de La Florida, luego de que una balacera registrada al interior de una concurrida feria libre dejara como saldo dos personas fallecidas y una tercera herida.

El hecho de sangre ocurrió pasadas las 15:00 horas en la intersección de Avenida México con Gerónimo de Alderete. Hasta ese lugar concurrió personal de la 61° Comisaría de Carabineros, alertados por llamados al nivel 133 que daban cuenta de múltiples lesionados por impactos balísticos en la vía pública.

La dinámica del ataque

Según la información policial preliminar y los primeros testimonios recabados en el sitio del suceso, el ataque habría sido perpetrado por un sujeto desconocido que se desplazaba en una motocicleta. Testigos aseguran que el individuo efectuó aproximadamente diez disparos con un arma de fuego, los cuales habrían estado dirigidos específicamente contra una locataria del sector.

Producto de la ráfaga de disparos, tres personas resultaron alcanzadas por las balas. Dos de ellas fueron trasladadas de urgencia por particulares hasta el Hospital de La Florida. Pese a los esfuerzos médicos, se confirmó posteriormente su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas. Tenían 83 y 46 años, ambos chilenos.

Además, se reportó una tercera persona lesionada, identificada como un hombre de 37 años y nacionalidad colombiana. La mujer fue atendida por personal del Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) y, aunque presenta lesiones por arma de fuego, se encuentra sin riesgo vital.

Investigación en curso Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región Metropolitana asumió la dirección de la investigación. El Ministerio Público dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes quedaron a cargo de los peritajes para esclarecer la dinámica del crimen y dar con el paradero del autor de los disparos.