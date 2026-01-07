;

Tomás Barrios supera su propia irregularidad para meterse en cuartos de final de Camberra

El chillanejo debió bregar por más de tres horas con tal de sumar un triunfo que lo acerca al top 100.

Carlos Madariaga

Tomás Barrios supera su propia irregularidad para meterse en cuartos de final de Camberra

Tomás Barrios supera su propia irregularidad para meterse en cuartos de final de Camberra / Copa Chile de Tenis

Tomás Barrios abordó durante la madrugada de este miércoles una verdadera batalla en la segunda ronda del Challenger de Camberra.

En el cemento australiano, el chillanejo tuvo un cambiante encuentro ante el francés Ugo Blanchet, 144 del mundo.

Barrios Vera, 108 del orbe, remontó un 1/3 en contra en el primer set, llevándolo al tie break, donde llegó a disponer de dos set points, pero finalmente cedió el parcial por 8-6.

La tercera mejor raqueta nacional enmendó el rumbo posteriormente, ganando con claridad el segundo set por 6/3 y llegando a tener un cómodo 2/0 de ventaja en el parcial decisivo.

Sin embargo, la irregularidad en su juego le permitió a Ugo Blanchet tomar una racha con la cual el partido se terminó zanjando en otro tie break.

En el desempate definitivo, tras un 6-1 a favor y al cuarto intento, Tomás Barrios consumó el 7-4 con que abrochó la victoria luego de 3 horas y 14 minutos de juego, triunfo que le permite llegar al 106 del mundo.

Ahora, en sus primeros cuartos de final a nivel Challenger del 2026, espera rival del choque entre el británico Jack Pinnington Jones (201° ATP) y el local James McCabe (188° ATP).

