¿Lo predijo? Esto dijo Latife Soto de Nicolás Maduro horas antes de su captura por parte de EE.UU.

“Él ya no quiere entregar su país y no le importa hacer sufrir a millones”, había vaticinado la tarotista.

Tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, Sudamérica mira con preocupación lo que este hecho puede representar tanto para la región como para los gobiernos.

Tras su detención en Caracas, Nicolás Maduro fue trasladado hasta Nueva York, donde este lunes deberá comparecer ante el tribunal de la ciudad.

Sin embargo, algo que comenzó a reflotar en redes sociales fue una increíble predicción que realizó la tarotista Latife Soto horas antes de la incursión estadounidense.

Esto porque en el programa Podemos Hablar de CHV, emitido durante la noche del viernes, la mujer soltó un vaticinio sobre Maduro.

Él en el 2026 ya no va a estar en Venezuela, no estoy hablando del primero de enero, pero estoy hablando que ya el 2026 ese sistema de él ya cae”, dijo.

Le queda poquito (…) lo van a sacar”, agregó.

Además, la tarotista sostuvo que “si te fijas, esta carta indica el dominio, como que le van a poner la mano encima, como que lo dominan y lo sacan, por el tema de que él no quiere soltar, es mucha la ambición de poder”.

“Él ya no quiere entregar su país y no le importa hacer sufrir a millones. Entonces a él lo van a sacar porque ya le van a dar todo para que se vaya, le van a abrir la puerta para que viaje a un país turco o ruso", expresó.

“Él no quiere nada, entonces, finalmente, es como que ya lo sacan”, complementó.

Finalmente, Latife Soto declaró que esto iba a ocurrir “cerca de la fecha en que Trump asumió”, lo cual ocurrió el pasado 20 de enero de 2025.

