Tensión en Caracas: reportan disparos cerca del palacio presidencial de Venezuela por sobrevuelo de drones

Un nuevo episodio de tensión se registró en el centro de Caracas, luego de que se reportaran disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, en un contexto marcado por la reciente operación militar estadounidense en Venezuela.

Según informó Noticias Caracol, el intercambio se habría producido tras el sobrevuelo de varios drones de la policía bolivariana en la zona, lo que habría provocado una respuesta por parte de colectivos armados chavistas.

Hasta el momento, no existe una versión oficial sobre el origen de los dispositivos aéreos ni sobre las causas exactas del incidente. De manera preventiva, ministerios y otras sedes gubernamentales del centro de la capital comenzaron a ser evacuadas, mientras que comercios y espacios cercanos fueron cerrados de emergencia.

De acuerdo con el mismo medio, clientes, trabajadores y residentes permanecieron resguardados al interior de los recintos, a la espera de que la situación se normalice.