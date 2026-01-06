;

Tras millonaria inversión y apenas tres goles convertidos, Salomón Rodríguez deja Colo Colo

El delantero se despidió del plantel tras solo haber participado en el primer día de pretemporada del “Cacique”.

Carlos Madariaga

Cristián Alvarado

Colo Colo arrancó ayer lunes con la pretemporada desarrollando sus trabajos en la sede del SIFUP en Pirque.

Sin embargo, los albos ya “sufrieron” una baja en el plantel que inició sus labores con miras a la temporada que se avecina.

Se trata del delantero uruguayo Salomón Rodríguez, quien según información del programa “De Puntete”, donde también trabaja el reportero de ADN Deportes, Cristián Alvarado, tuvo ayer su última práctica en el “Cacique”.

De hecho, el charrúa se despidió de sus compañeros y del cuerpo técnico en el cuadro albo, junto con abandonar el régimen de concentración del equipo.

Así las cosas, Salomón Rodríguez dejará el club luego de haber apenas estado un año, donde jugó 26 partidos y solo completó 3 goles, pobres números considerando los 1,2 millones de dólares que Blanco y Negro desembolsó a Godoy Cruz para adquirir su pase.

De momento se desconoce si el atacante de 25 años saldrá del elenco popular por una venta o a préstamo, aunque esta última es la opción más probable.

