Tensón generó las ráfagas de disparos que se escucharon durante la noche del lunes en los alrededores del Palacio de Miraflores, la sede de la Presidencia de Venezuela.

En redes sociales circularon de inmediato videos en lo que se escuchan detonaciones de armas de fuego, mientras que testigos aseguraron que en los alrededores se oía el paso de numerosos motoristas.

Según testigos, se produjeron disparos a última hora del lunes cerca del palacio presidencial de Venezuela, y una fuente cercana al gobierno añadió que la situación estaba bajo control.

El diario local El Nacional dijo que la “situación irregular en las adyacencias a Miraflores” fue consecuencia de “una confusión con drones” que “dio lugar a especulaciones sobre un posible intento de golpe de Estado, especialmente por ocurrir horas después de la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada”.

“Fuentes con conocimiento de lo ocurrido indicaron posteriormente que el incidente habría sido producto de una confusión entre los propios funcionarios de seguridad. De acuerdo con esta versión, fueron desplegados drones de vigilancia en el área sin que los funcionarios en tierra fueran informados previamente de la operación. Al detectar los drones sobrevolando la zona, algunos efectivos abrieron fuego, creyendo que se trataba de una amenaza”, agregó El Nacional.

Los drones no identificados sobrevolaron el Palacio de Miraflores en el centro de Caracas y las fuerzas de seguridad abrieron fuego en respuesta. Testigos indicaron que esta situación “duró aproximadamente un minuto”.