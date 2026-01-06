;

Fiscalía no descarta solicitar que Nicolás Maduro declare en el caso del crimen de Ronald Ojeda

“No descartamos ninguna diligencia que pueda servirnos para establecer la participación de autores intelectuales”, señaló el fiscal Héctor Barros.

Juan Castillo

Paulina García

Fiscalía no descarta solicitar que Nicolás Maduro declare en el caso del crimen de Ronald Ojeda

En medio de la crisis que enfrenta Venezuela, un caso que reflotó en Chile fue el del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

Esto porque el Ministerio Público insiste en la tesis de que se trató de un crimen político, encargado justamente desde Caracas por Diosdado Cabello, el segundo al mando en el régimen de Nicolás Maduro.

En conversación Radio ADN, el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, quien lleva adelante esta investigación, no descartó solicitar una declaración de Nicolás Maduro, justamente por el caso de Ronald Ojeda.

Revisa también:

ADN

Tampoco descartó viajar a Nueva York para poder gestionar dichas diligencias, pese a que en esta causa, no hay indicios claros de haya una participación directa de Nicolás Maduro, pero sí de Diosdado Cabello.

“En la primera acusación en la causa por secuestro con homicidio en contra del exteniente venezolano, Ronald Ojeda Moreno, se siguen realizando diligencias, acá no descartamos ninguna diligencia que pueda servirnos principalmente para poder establecer la participación de autores intelectuales, y que en el marco de la cooperación internacional también podía, a partir de estas diligencias, abrirse o incluir a autoridades de gobierno del gobierno venezolano”, señaló.

En tanto, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, reiteró que en La Moneda se respalda la tesis del fiscal Barros sobre el móvil político en el crimen de Ronald Ojeda.

“Sobre la forma y modo que se ha abordado el caso Ojeda, el Gobierno no solo es partidario, sino que comparte la línea investigativa que ha desarrollado el fiscal Barros desde el inicio en el caso de esta investigación. La posibilidad de desarrollar investigaciones que estime el fiscal Barros, por cierto, el estado de Chile va a contribuir con esa finalidad", aseguró.

Contenido patrocinado

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad