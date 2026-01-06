Fiscalía no descarta solicitar que Nicolás Maduro declare en el caso del crimen de Ronald Ojeda

En medio de la crisis que enfrenta Venezuela, un caso que reflotó en Chile fue el del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

Esto porque el Ministerio Público insiste en la tesis de que se trató de un crimen político, encargado justamente desde Caracas por Diosdado Cabello, el segundo al mando en el régimen de Nicolás Maduro.

En conversación Radio ADN, el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, quien lleva adelante esta investigación, no descartó solicitar una declaración de Nicolás Maduro, justamente por el caso de Ronald Ojeda.

Tampoco descartó viajar a Nueva York para poder gestionar dichas diligencias, pese a que en esta causa, no hay indicios claros de haya una participación directa de Nicolás Maduro, pero sí de Diosdado Cabello.

“En la primera acusación en la causa por secuestro con homicidio en contra del exteniente venezolano, Ronald Ojeda Moreno, se siguen realizando diligencias, acá no descartamos ninguna diligencia que pueda servirnos principalmente para poder establecer la participación de autores intelectuales, y que en el marco de la cooperación internacional también podía, a partir de estas diligencias, abrirse o incluir a autoridades de gobierno del gobierno venezolano”, señaló.

En tanto, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, reiteró que en La Moneda se respalda la tesis del fiscal Barros sobre el móvil político en el crimen de Ronald Ojeda.

“Sobre la forma y modo que se ha abordado el caso Ojeda, el Gobierno no solo es partidario, sino que comparte la línea investigativa que ha desarrollado el fiscal Barros desde el inicio en el caso de esta investigación. La posibilidad de desarrollar investigaciones que estime el fiscal Barros, por cierto, el estado de Chile va a contribuir con esa finalidad", aseguró.