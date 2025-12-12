Gobierno rechaza dichos de Kast sobre “Chile se cae a pedazos”: Vallejo acusa falta de respeto al país

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, cuestionó este viernes las afirmaciones del candidato José Antonio Kast durante su cierre de campaña en Temuco, donde aseguró que el Ejecutivo “destruyó todo” y que Chile atraviesa un deterioro generalizado.

La ministra respondió que este tipo de discursos no solo desinforma, sino que “menoscaba el trabajo de millones de personas que han contribuido a levantar al país”.

Escuela Pacto Andino/ESTACIÓN CENTRAL El ministro del Interior, Álvaro Elizalde; la vocera de Gobierno, Camila Vallejo y la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, junto a representantes del Ejército y de Carabineros, entregan información y recomendaciones sobre el proceso electoral de segunda vuelta para el dia domingo. FOTO: CRISTÓBAL RAMÍREZ/AGENCIAUNO / Cristobal Ramirez Ampliar

La ministra Vallejo sostuvo que insistir en la idea de un país en ruinas “es una falta de respeto”, afirmando que diversos indicadores muestran avances.

“Chile se ha ido normalizando y creciendo. Hoy mismo vimos cifras históricas de inversión minera. Decir que todo se cae a pedazos desconoce esa realidad”, planteó ante la prensa.

La secretaria de Estado reconoció que la administración de Gabriel Boric ha debido enfrentar episodios complejos, como inundaciones e incendios, pero enfatizó que el Gobierno ha respondido a esas emergencias.

Las declaraciones surgieron luego de que Kast criticara duramente la gestión del Ejecutivo en su acto de cierre. En el evento afirmó que la actual administración “lo tuvo todo para hacerlo bien”, asegurando que, sin pandemia ni estallido social, “prometió solucionarlo todo y lo destruyó todo”.

También acusó deterioro en áreas como educación, salud y vivienda, e incluso cuestionó supuestos intentos de expropiación.

Vallejo no solo respondió al abanderado republicano. También abordó los dichos del senador electo Rodolfo Carter, quien afirmó que detallar recortes presupuestarios de un eventual gobierno de Kast podría “paralizar al país”. La ministra llamó al exalcalde a aclarar sus palabras y subrayó la importancia de la transparencia en plena recta final de la campaña.