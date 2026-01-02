;

Bancada UDI amenaza con AC contra ministra de Salud si no renuncia a su cargo “en las próximas horas”

“Resulta absolutamente inaceptable que existan tratos preferentes y privilegios para quienes ostentan cargos de poder”, señalaron.

Juan Castillo

Ante la polémica que involucra a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y la “operación exprés” de su madre en el Hospital Del Salvador, la bancada UDI advirtió que si la secretaria de Estado no renuncia antes del lunes 5 de enero, ingresarán una acusación constitucional en su contra.

Los diputados Jorge Alessandri y Daniel Lilayu iniciarán las conversaciones tanto con la oposición como con algunos sectores del oficialismo para presentar el libelo contra la titular de Salud.

Asimismo, solicitaron a la Fiscalía poder abrir una investigación de oficio por el eventual delito de tráfico de influencias, junto con exigir la salida de la ministra Aguilera.

En un país con listas de espera tan interminables, donde los chilenos pueden estar semanas, meses o incluso años esperando por una cirugía, resulta absolutamente inaceptable que existan tratos preferentes y privilegios para quienes ostentan cargos de poder”, señalaron.

Además, afirmaron que “el Presidente Boric no puede seguir mirando hacia el costado, relativizando hechos que son de la máxima gravedad".

“Cada hora que la ministra Aguilera permanece en el cargo, genera un daño mayor en la credibilidad del sistema público y del propio Gobierno. Por lo tanto, si el actual Mandatario es incapaz de adoptar una decisión y la ministra insiste en no asumir su responsabilidad política, será el Congreso el que finalmente deberá actuar de manera correcta”, cerraron.

