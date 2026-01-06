Otro que cruza la vereda: actor de Marvel Studios es confirmado en importante película de DC

No hay dudas de que el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ha liderado la industria de superhéroes desde hace ya varios años, con series y películas que nos presentan un sinfín de personajes.

Pero DC Studios también ha hecho lo suyo. Aunque no ha podido tener la misma solidez, hoy en día intenta establecer una franquicia unificada, pero mantiene una dualidad bastante particular.

Bajo este escenario, en un mercado muy activo de Hollywood, cada tanto nos enteramos de diversos actores que cruzan la vereda y se pasan de un estudio a otro, sin importar esa ‘rivalidad’ existente.

Durante las últimas horas, se dio a conocer el caso de un reconocido intérprete que ha triunfado e impulsado su carrera en el UCM, pero que próximamente lo veremos con un nuevo rol en las historias de DC.

Se trata nada más y nada menos que de Sebastian Stan, quien le da vida a Bucky Barnes en películas como Capitán América y el Soldado del Invierno, Capitán América: Civil War, Avengers: Endgame y Thunderbolts*.

Según se dio a conocer, en medio de muchos rumores, llegó a un acuerdo para sumarse a The Batman II, una de las cintas más esperadas de la que, hasta ahora, era su competencia.

Y si bien se trata de un proyecto que no forma parte del canon oficial del nuevo Universo DC, se trata de un título que ha cautivado al público con su propio mundo e historias independientes.

Por el momento no se conoce qué personaje interpretará Stan, pero se especula con Harvey Dent/Dos Caras, uno de los villanos más icónicos en la mitología de Batman y que siempre genera intriga en sus adaptaciones cinematográficas.

Otro punto a destacar, es que el actor coincidiría en pantalla con Scarlett Johansson, su excompañera en Marvel Studios que también tiene tendría todo listo para cruzar a DC, siendo un cruce que genera altas expectativas.