;

Otro que cruza la vereda: actor de Marvel Studios es confirmado en importante película de DC

El intérprete suma participación en las dos franquicias más importantes de superhéroes aunque aún no se confirma su nuevo rol.

José Campillay

Otro que cruza la vereda: actor de Marvel Studios es confirmado en importante película de DC

No hay dudas de que el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ha liderado la industria de superhéroes desde hace ya varios años, con series y películas que nos presentan un sinfín de personajes.

Pero DC Studios también ha hecho lo suyo. Aunque no ha podido tener la misma solidez, hoy en día intenta establecer una franquicia unificada, pero mantiene una dualidad bastante particular.

Bajo este escenario, en un mercado muy activo de Hollywood, cada tanto nos enteramos de diversos actores que cruzan la vereda y se pasan de un estudio a otro, sin importar esa ‘rivalidad’ existente.

Durante las últimas horas, se dio a conocer el caso de un reconocido intérprete que ha triunfado e impulsado su carrera en el UCM, pero que próximamente lo veremos con un nuevo rol en las historias de DC.

Revisa también:

ADN

Se trata nada más y nada menos que de Sebastian Stan, quien le da vida a Bucky Barnes en películas como Capitán América y el Soldado del Invierno, Capitán América: Civil War, Avengers: Endgame y Thunderbolts*.

Según se dio a conocer, en medio de muchos rumores, llegó a un acuerdo para sumarse a The Batman II, una de las cintas más esperadas de la que, hasta ahora, era su competencia.

Y si bien se trata de un proyecto que no forma parte del canon oficial del nuevo Universo DC, se trata de un título que ha cautivado al público con su propio mundo e historias independientes.

Por el momento no se conoce qué personaje interpretará Stan, pero se especula con Harvey Dent/Dos Caras, uno de los villanos más icónicos en la mitología de Batman y que siempre genera intriga en sus adaptaciones cinematográficas.

Otro punto a destacar, es que el actor coincidiría en pantalla con Scarlett Johansson, su excompañera en Marvel Studios que también tiene tendría todo listo para cruzar a DC, siendo un cruce que genera altas expectativas.

ADN

Contenido patrocinado

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad