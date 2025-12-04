“The Batman 2” en alerta: personaje clave saldría de la cinta... pero Scarlett Johansson podría cambiarlo todo

Mientras el renovado Universo de DC bajo el liderazgo y dirección creativa de James Gunn sigue avanzando a paso firme, la historia de The Batman bajo el alero de Matt Reeves intenta crecer de una forma paralela.

Tras el estreno de la película en 2022, que fue respaldada por la gente y obtuvo un gran nivel de éxito, además de dejar varios caminos abiertos para futuras entregas, los fanáticos esperan con ansias la secuela.

Y si bien durante 2024 pudimos disfrutar de la serie spin-off El Pingüino, la segunda entrega de la historia principal sigue siendo la gran deuda. Pero lo cierto es que el proyecto sigue en desarrollo.

En medio de muchos rumores y especulaciones han salido a la luz diversos reportes, con una que otra noticia que aumenta el hype entre los seguidores que esperan el regreso del Hombre Murciélago.

Bajo este escenario, durante las últimas horas comenzó a hablarse de importantes movimientos en el reparto, con una posible baja muy sensible. Pero también podría anunciarse una incorporación de gran nivel.

Diversos reportes apuntan que Zoe Kravitz, quien interpretó a Selina Kyle/Gatúbela, no regresaría para la secuela, lo que sería una ausencia notoria. De todas formas, la presencia de ‘La Gata’ siempre ha sido fugaz y esta vez no sería la excepción.

Por otra parte, se dio a conocer que Scarlett Johansson estaría en conversaciones para unirse al filme, lo que sin duda sería un gran movimiento y un verdadero remezón en lo que respecta al cine de superhéroes considerando su pasado en Marvel Studios.

Por el momento no se sabe con exactitud qué papel asumiría la intérprete neoyorquina de 41 años, pudiendo adoptar un personaje nuevo en la historia dirigida por Reeves o ser una nueva versión de Gatúbela, algo que no se descarta conforme a la libertad creativa con la que cuentan.

Un largo trabajo

Por otro lado, Warner Bros. anunció que el rodaje de The Batman: Parte 2 está programado para comenzar en la primavera boreal de 2026, mientras que Matt Reeves ya finalizó el guion de la película.

El estreno, que originalmente estaba planeado para 2025, fue movido a octubre de 2027. El propio James Gunn ha expresado entusiasmo por el trabajo de Matt, descartando los rumores previos que daban la secuela por descartada.

Esto, teniendo en cuenta que sigue sin ser considerada canon dentro del Universo DC.