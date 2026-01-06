“Si necesitara dinero, no pediría caridad”: Mickey Rourke se desliga de la campaña solidaria en GoFundMe a su nombre

Durante las últimas horas, diversos medios de comunicación en todo el mundo consignaron que el reconocido actor Mickey Rourke inició una campaña en GoFundMe para reunir fondos y evitar ser desalojado de su casa en Los Ángeles.

Esto, a raíz de los serios problemas económicos que atraviesa actualmente y lo mantienen en un momento complejo bajo la fiscalización rigurosa de los entes financieros.

Sin embargo, fue el propio intérprete quien salió al paso para aclarar la situación, descartando por completo dicha iniciativa en búsqueda de ayuda monetaria dirigida al público abierto. Al menos, negándola desde su parte.

A través de redes sociales, el hombre de 72 años, acompañado de su perro Lucky, expresó su desconcierto y frustración ante este movimiento que busca reunir fondos para cubrir una presunta deuda de $60.000 en alquiler.

“Algo ha surgido que… me tiene realmente frustrado, confundido y no lo entiendo. Alguien creó algún tipo de fundación o fondo para que me donen dinero, como si fuera caridad. Y eso no soy yo. Si necesitara dinero, no pediría caridad de mierda”, expresó con evidente molestia.

Rourke, conocido por su rol en The Wrestler, admitió la vergüenza de la situación: “Es embarazoso, pero estoy seguro de que lo superaré como todo lo demás”. Además, pidió directamente a sus seguidores que “no den dinero. Y si ya dieron dinero, recupérenlo”.

En la misma línea, aseguró que realizará las consultas correspondientes con su abogado para esclarecer el asunto y tomas las acciones legales en caso de ser necesario. Aunque hay gente cercana a él detrás del hecho.

Movimiento de su equipo

La página de GoFundMe, autoría de Liya-Joelle Jones, asistente de Kimberly Hines (quien gestiona la carrera del actor desde hace nueve años), afirmaba contar con “el permiso completo de Mickey” para enfrentar gastos de vivienda inmediatos y evitar el desalojo.

Hines confirmó a medios especializados que su equipo impulsó la campaña en un acto de urgencia, ante la notificación de desalojo repentina y la falta de opciones para el actor, cuyo asistente personal está de vacaciones.

“Mi asistente la inició para ayudar a Mickey como un gesto amable porque lo estaban obligando a salir de su casa. No se hizo con malas intenciones. El dinero no ha ido a ningún lado. Si Mickey decide que no lo quiere, se devolverá a sus fans“, aseguró.