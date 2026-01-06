;

“Podría ocasionar el apagado repentino del motor”: Sernac emite alerta por este auto vendido en Chile

El desperfecto del vehículo es precisamente en el tensor de la correa de distribución. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Este lunes 5 de enero el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una nueva alerta de seguridad por un modelo de auto comercializado en el país.

De acuerdo a lo publicado por el organismo, el vehículo en cuestión fue vendido en Chile entre los años 2017 y 2019.

¿Cuál es el auto?

En concreto, Ford Motor Company Chile SPA informó al Sernac una alerta de seguridad para los vehículos marca Ford, modelo Ecosport, vendidos entre el 2017 y el 2019, debido a un defecto en el tensor de la correa de distribución.

ADN

“En algunos de los vehículos reparados bajo la Campaña de Seguridad 18S11, la actualización del Módulo de Control del Tren Motriz (PCM) pudo haberse realizado de manera incorrecta”, detallan desde el Sernac.

En esa misma línea, alertaron que “si esto ocurriese, el funcionamiento del motor podría generar una resonancia sobre el tensor de la correa de distribución, pudiendo ocurrir la rotura de dicho tensor, y consecuentemente, la pérdida de sincronismo en el funcionamiento del motor. La pérdida de sincronismo podría ocasionar el apagado repentino del motor, con la imposibilidad de encenderlo nuevamente, así como también la pérdida de aceleración del vehículo”.

Aquellos consumidores afectados, se exponen al apagado repentino del motor con la imposibilidad de encenderlo nuevamente. “De ocurrir la anterior situación, podría resultar en un accidente con posibles daños físicos a los ocupantes y a terceros”, especificó el organismo.

Esto deben hacer los consumidores afectados

En caso de ser uno de los consumidores afectados, hay que comunicarse con uno de los siguientes puntos de contacto:

  • Teléfono / Call Center: 800 470 408
  • Correo electrónico: acfordcl@ford.com
  • Sitio web: www.ford.cl
  • Sucursales: https://www.ford.cl/herramientas/concesionarios/
  • Consulta de alertas de seguridad: https://www.ford.cl/support/recalls/

