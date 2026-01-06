“Queremos colaborar para destrabar inversión y empleo”: presidenta de la CPC tras reunión con José Antonio Kast

Durante este martes, el presidente electo José Antonio Kast se reunió con los principales gremios empresariales del país, encabezados por la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, en un encuentro realizado en su centro de operaciones ubicado en la comuna de Las Condes, a poco más de dos meses de que asuma oficialmente el cargo.

En concreto, a la cita llegaron los presidentes de las seis ramas que conforman la CPC, entre ellos el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, además de representantes del mundo productivo.

Tras el encuentro, Jiménez señaló que “tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente electo y también con Jorge Quiroz”, destacando que la instancia permitió conocer las prioridades de los sectores productivos.

“Estamos muy conscientes de que el crecimiento económico ha estado estancado los últimos diez años, que tenemos una situación de fragilidad laboral y de falta de inversión. Por lo tanto, poder exponer y conversar acerca de las medidas que se requieren para destrabar la inversión, el empleo y el crecimiento es, sin lugar a dudas, algo que valoramos muchísimo”, indicó.

Venezuela y Estados Unidos

Consultada sobre si durante la reunión se abordó la situación internacional, particularmente el escenario entre Venezuela y Estados Unidos, Jiménez fue enfática en señalar que ese tema no estuvo presente. “Fue una oportunidad para dialogar respecto de las medidas más urgentes para sacar adelante un crecimiento económico mayor”, afirmó.

“Estuvimos con los presidentes de las seis ramas que conforman la CPC y cada uno pudo exponer cuáles son esas prioridades que ojalá pudieran dar señales tempranas para generar incentivo a la inversión y la creación de empleo”, sostuvo.

Cooperación gremial

Respecto de la importancia de conocer prontamente a las futuras autoridades económicas del próximo gobierno, Jiménez recalcó que “para nosotros es fundamental aportar de manera constructiva y colaborativa”, agregando que los gremios ya cuentan con propuestas concretas.

En ese contexto, recordó que la CPC presentó iniciativas a través del documento “Motores para el crecimiento sostenible”, junto con prioridades para los primeros 100 días de gobierno. “Queremos colaborar y poner a disposición la visión del mundo privado para destrabar inversión, crecimiento y empleo”, dijo.