Disímil debut para Barrios y Jarry en el Challenger de Camberra / Getty Images / Copa Chile de Tenis

Durante las primeras horas de este martes 6 de enero, Tomás Barrios y Nicolás Jarry se estrenaron en el año tenístico disputando el Challenger de Camberra.

Del lado del chillanejo, 108 del ranking ATP, tuvo un sólido debut ante el australiano Phillip Sekulic, 519 del orbe.

A la tercera raqueta nacional le bastó un quiebre por parcial para el doble 6/4 con el que superó la primera ronda en el cemento oceánico.

Tomás Barrios volverá a la cancha en Camberra la noche de hoy martes en Chile, ya miércoles en Australia, cuando se enfrente al francés Ugo Blanchet, 144 del planeta, duelo que se disputará en el segundo turno del court 4, cerca de las 10 de la noche en nuestro país.

Quien no seguirá compitiendo en este Challenger es Nicolás Jarry, 133 del mundo, que no pudo ante el español Rafael Jodar, de 19 años y proveniente de la qualy, que le propinó tres breaks para sellar su victoria por 6/3 y 6/4.

El “Príncipe” arrancó de mala manera el año y extendió su racha negativa de resultados, considerando que no gana un partido desde Wimbledon. Ahora, buscará su revancha la próxima semana cuando afronte la qualy del Australian Open.