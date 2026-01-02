;

Agendan concierto en el Court Central del Estadio Nacional a semanas de la serie de Copa Davis contra Serbia

El recinto tenístico tendrá un uso en el marco del Festival Internacional Teatro a Mil, algo que en la Federación de Tenis de Chile esperan que no afecte la cancha.

Carlos Madariaga

Agendan concierto en el Court Central del Estadio Nacional a semanas de la serie de Copa Davis contra Serbia / Hans Scott

El tenis chileno tendrá uno de sus grandes hitos entre el viernes 6 y sábado 7 de febrero, cuando el equipo de Copa Davis reciba a Serbia por las Qualifiers que otorgan cupo en las llaves para pelear por la Ensaladera de Plata.

La serie se disputará en el Court Central Anita Lizana del Parque Deportivo Estadio Nacional, pero hay un antecedente no menor que podría complicar el desarrollo de la localía en Ñuñoa.

Esto luego que el Festival Internacional Teatro a Mil diera a conocer el desarrollo, en la misma cancha, de un concierto musical.

Se trata de la presentación del cantante Ney Matogrosso, fenómeno del pop rock carioca en plena dictadura militar brasileña y que es considerado por la revista Rolling Stone como la tercera voz brasileña más grande de todos los tiempos.

El Court Central Anita Lizana está reservado para el desarrollo de su presentación el martes 20 de enero, a poco más de dos semanas de la serie de Copa Davis.

No es primera vez que se le da dicho uso, pues ya el año recién pasado, en octubre, albergó el Festival Libres, que contó con la participación de Mon Laferte y Francisca Valenzuela.

Para aquel entonces, el escenario no tocó la cancha, pero se desconoce cómo será la distribución para el concierto de Ney Matogrosso, considerando que las entradas van desde las Galerías Andes, Frontal y Pacífico, hasta sectores Golden, Platinum y Diamante que perfectamente podrían involucrar gente en la arcilla, lo que pone en duda cómo puede quedar tras el evento.

Según información de ADN Deportes, en la Federación de Tenis de Chile no estaban muy contentos con la noticia y plantearon que “no es lo mejor, pero no debería afectar ni la planificación ni la cancha de serie de Copa Davis contra Serbia”.

