Jarry y Barrios debutan este lunes en el Challenger de Camberra: contra quienes juegan y a qué hora / Zhe Ji

La tarde de este lunes, ya madrugada de martes, comenzará el 2026 oficialmente para dos de los tenistas nacionales.

Se trata de Nicolás Jarry y Tomás Barrios, quienes competirán en el Challenger de Camberra.

Ambos quedaron agendados en la misma cancha para su debut, el cual será hoy lunes en horario nacional, al menos para uno de ellos.

Tomás Barrios (108° ATP) será quien tendrá la misión de comenzar la expedición chilena en Australia, enfrentando al local Phillip Sekulic, 519 del planeta, duelo que se disputará en el segundo turno del court 5, a las 22 horas de Chile.

En tanto, Nicolás Jarry (133° ATP) se estrenará en Camberra ante el español Rafael Jodar, 165 del mundo, encuentro que se desarrollará posteriormente al juego del chillanejo, cerca de la medianoche.