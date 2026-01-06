;

Diputada Francisca Bello confirma diagnóstico de cáncer y se alejará temporalmente del Congreso

A través de un mensaje, la parlamentaria explicó las razones de su alejamiento y destacó la importancia de la detección oportuna.

La diputada Francisca Bello (FA), representante del Distrito 6, en la región de Valparaíso, informó públicamente que fue diagnosticada con cáncer cervicouterino, una situación que, según relató, ha marcado profundamente su vida personal y política.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la parlamentaria explicó que la confirmación del diagnóstico llegó tras varias semanas de exámenes médicos, lo que la llevó a tomar la decisión de suspender sus funciones legislativas por un periodo.

“Es algo que no es fácil de decir en voz alta, pero creo en la honestidad y en no esconder lo que estamos viviendo”, expresó Bello, reconociendo que el proceso ha sido emocionalmente complejo.

La diputada señaló que ya inició el tratamiento indicado por su equipo médico y que se mantendrá con licencia para priorizar su salud. Si bien reconoció que la pausa no era parte de sus planes —especialmente tras haber sido recientemente reelecta—, afirmó que se trata de una medida necesaria.

En su mensaje, Bello destacó que enfrenta este momento acompañada de su familia y con apoyo profesional, y aseguró que su equipo continuará trabajando en los compromisos asumidos con el territorio, así como en las labores de fiscalización y legislación.

“Hablar de cáncer, puede salvar vidas”

Además, aprovechó la instancia para hacer un llamado a la prevención, subrayando la importancia de realizarse exámenes ginecológicos como el Papanicolau (PAP). “Hablar de salud y de cáncer puede salvar vidas, no debería darnos miedo ni vergüenza”, afirmó.

Finalmente, la parlamentaria compartió un mensaje de esperanza, señalando que enfrenta esta etapa con incertidumbre, pero también con confianza en que podrá volver a sus funciones una vez superado el tratamiento.

