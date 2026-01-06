;

Aisén Etcheverry asume como jefa de asesores de la Presidencia tras renuncia de Felipe Melo

A través de un comunicado, desde el gobierno informaron que la exministra de Ciencia asume el cargo a partir de este martes.

La Dirección de Comunicaciones de la Presidencia informó que el Presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia del jefe de asesores de la Presidencia, Felipe Melo Rivara.

“El Presidente agradece el compromiso y trabajo desempeñado por Felipe Melo”, indicaron en un escueto comunicado, que no dio detalles de la salida.

Previo a asumir el cargo de jefe de asesores del Segundo Piso, Melo se desempeñaba como director nacional del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública.

Nueva jefa de asesores: Aisén Etcheverry

En el mismo comunicado, se informó que desde este martes “asume el cargo de jefa de asesores, Aisén Etcheverry”, exministra de Ciencia.

Cabe recordar que Etcheverry –hasta ahora– era parte del gabinete presidencial como Jefa de Planificación Estratégica, tras realizar funciones como subrogante en la Secretaría General de Gobierno.

