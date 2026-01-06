Cómo ayudar a tu cuerpo a desintoxicarse de forma natural y sin dietas “detox”

Tras los excesos de las fiestas, muchas personas recurren a dietas “detox” para limpiar el organismo. Sin embargo, la ciencia indica que el cuerpo ya cuenta con sistemas eficaces para eliminar desechos, sin necesidad de ayunos ni jugos extremos.

Por lo anterior, expertos citados por BBC Future, revelaron una serie de hábitos que realmente ayudan al proceso natural de desintoxicación. En lugar de soluciones rápidas y poco duraderas.

¿Cómo desintoxicar el cuerpo de forma natural?

1. Hidratación

El agua permite que los riñones y el hígado filtren desechos de forma eficiente. Para la mayoría de los adultos, entre 1,5 y 1,8 litros de líquidos al día son suficientes, considerando también infusiones y café.

La deshidratación, incluso leve, puede dificultar este proceso.

2. Dormir bien

Durante el sueño, el cerebro activa un sistema que elimina proteínas y residuos acumulados durante el día. Dormir menos de lo necesario —en promedio, unas siete horas— afecta esta “limpieza cerebral” y puede impactar la memoria y la concentración.

3. Ejercicio

Aunque sudar no elimina toxinas, el ejercicio mejora el flujo sanguíneo hacia el hígado y los riñones, potenciando su capacidad de filtrado. Caminar, nadar o andar en bicicleta ya generan beneficios.

4. Constancia

Expertos coinciden en que no existen detox milagrosos. Alimentación equilibrada, buena hidratación, actividad física y sueño adecuado sostenidos en el tiempo ofrecen más beneficios que cualquier plan restrictivo de corto plazo.

5. Más fibra

La fibra es clave para la salud digestiva y la eliminación de sustancias nocivas. Estudios citados por la BBC muestran que la mayoría de las personas consume menos de la mitad de la fibra recomendada.

Este nutriente facilita el tránsito intestinal, reduce la exposición del cuerpo a compuestos dañinos y puede unirse a metales tóxicos como plomo o arsénico, ayudando a su excreción.