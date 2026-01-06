Un tenso momento se vivió este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados, mientras se discutía un proyecto que busca decretar el monopolio de la exportación de cobre y sus subproductos a través de Codelco.

Esto ya que durante la discusión, el diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se mostró en contra de esta iniciativa, argumentando que esto “significa literalmente asfixiar a la minería del cobre en Chile y a la industria relacionada con la minería en Chile".

“La única razón por la cual CODELCO todavía existe, damas y caballeros, es porque la fusionaron ahora con esta empresa nacional del litio que le va a inyectar plata, porque si fuera por CODELCO mismo, probablemente estaría quebrada”, agregó.

“El sector privado que produce cobre y subproductos hoy día, paga mayores impuestos, y le entrega mayores utilidades al Estado que lo que hace la propia CODELCO”, prosiguió.

Tras su alocución, el vicepresidente de la testera y creador del proyecto, Gaspar Rivas, se lanzó duramente contra Kaiser.

“Efectivamente, el objetivo del proyecto del que soy autor es asfixiar a la industria minera privada“, aseveró.

Ante los reproches de Kaiser y otros parlamentarios, Rivas emplazó a Kaiser: “Si tiene algún problema, censure”, dijo.

“Censure con su neoliberalismo libertario, censure si quiere; censura, alemán”, cerró.