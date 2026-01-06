;

VIDEO. “¡Censura alemán!”: el duro cruce entre Gaspar Rivas y Johannes Kaiser por proyecto en favor de Codelco

“Censure con su neoliberalismo libertario”, emplazó Rivas al excandidato presidencial.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Un tenso momento se vivió este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados, mientras se discutía un proyecto que busca decretar el monopolio de la exportación de cobre y sus subproductos a través de Codelco.

Esto ya que durante la discusión, el diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se mostró en contra de esta iniciativa, argumentando que esto “significa literalmente asfixiar a la minería del cobre en Chile y a la industria relacionada con la minería en Chile".

“La única razón por la cual CODELCO todavía existe, damas y caballeros, es porque la fusionaron ahora con esta empresa nacional del litio que le va a inyectar plata, porque si fuera por CODELCO mismo, probablemente estaría quebrada”, agregó.

Revisa también:

ADN

“El sector privado que produce cobre y subproductos hoy día, paga mayores impuestos, y le entrega mayores utilidades al Estado que lo que hace la propia CODELCO”, prosiguió.

Tras su alocución, el vicepresidente de la testera y creador del proyecto, Gaspar Rivas, se lanzó duramente contra Kaiser.

“Efectivamente, el objetivo del proyecto del que soy autor es asfixiar a la industria minera privada“, aseveró.

Ante los reproches de Kaiser y otros parlamentarios, Rivas emplazó a Kaiser: “Si tiene algún problema, censure”, dijo.

Censure con su neoliberalismo libertario, censure si quiere; censura, alemán”, cerró.

Contenido patrocinado

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad