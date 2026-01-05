;

Trump cuestiona el Premio Nobel otorgado a María Corina Machado y asegura que nunca ha hablado con ella

En una entrevista televisiva, el presidente estadounidense aseguró que nunca ha tenido contacto con la líder opositora.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no conoce “en absoluto” a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado y cuestionó públicamente el Premio Nobel de la Paz que recientemente le fue concedido.

En una entrevista con la periodista Kristin Welker, de NBC News, Trump sostuvo que nunca ha tenido contacto directo con Machado. Nunca he hablado con ella, pero creo que es una mujer muy amable”, señaló el mandatario, antes de agregar que, a su juicio, “no debió haber ganado el Nobel”.

Durante la conversación, el presidente también fue consultado sobre si el reconocimiento internacional a la líder opositora influyó en su postura respecto al liderazgo político en Venezuela. Trump descartó esa posibilidad y aseguró que su decisión no estuvo relacionada con el premio.

Revisa también

ADN

“Ella no ganó las elecciones”

“No tiene nada que ver con eso. Ella no ganó las elecciones. Alguien más ganó las elecciones”, afirmó, pese a que Machado formó parte de la fórmula opositora encabezada por Edmundo González, quien, según actas difundidas por la oposición, se impuso en los comicios del 28 de julio.

Las declaraciones del mandatario se producen en medio de un complejo escenario político en Venezuela y han generado reacciones tanto en el ámbito internacional como entre sectores opositores al régimen chavista.

