Murió intentando salvar a su hijo: tragedia en el río Maullín conmociona a la región de Los Lagos

Un trágico accidente ocurrió la tarde del domingo en la comuna de Los Muermos, región de Los Lagos, luego de que un hombre falleciera al ser arrastrado por la corriente del río Maullín mientras intentaba rescatar a su hijo de seis años.

De acuerdo con antecedentes entregados por Carabineros, el hecho se registró cerca de las 19:50 horas en el kilómetro 4 de la ruta B-750, en el sector Paraguay Chico.

Hasta el lugar concurrió personal policial tras una alerta por la presencia de un menor que se encontraba bañándose en la orilla del río.

Agencia Uno / Rodrigo Fuica Ampliar

Según explicó el capitán Iván Toledo, comisario de la 3ª Comisaría de Maullín, el padre del niño ingresó rápidamente al agua al advertir el peligro, logrando sacar al menor y ponerlo a salvo. Sin embargo, de acuerdo a lo recogido por 24 Horas, por causas que están siendo investigadas, el hombre no pudo salir del cauce y fue arrastrado por la fuerte corriente.

En una primera etapa, voluntarios de Bomberos realizaron labores de búsqueda utilizando un bote zodiac, sin resultados positivos. Posteriormente, el Ministerio Público instruyó la intervención del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros, que retomó el rastreo durante la mañana de este lunes.

Tras varias horas de trabajo, los equipos especializados lograron ubicar el cuerpo de la víctima a unos 200 metros al sur del punto donde se perdió su rastro. El cadáver fue retirado por personal del Servicio Médico Legal para los peritajes correspondientes.