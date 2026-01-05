;

Murió intentando salvar a su hijo: tragedia en el río Maullín conmociona a la región de Los Lagos

El padre se lanzó al agua para rescatar a su hijo de 6 años y fue arrastrado por la corriente. Su cuerpo fue hallado este lunes tras horas de búsqueda.

Nelson Quiroz

REFERENCIAL

REFERENCIAL / Fernando Lavoz/AgenciaUno

Un trágico accidente ocurrió la tarde del domingo en la comuna de Los Muermos, región de Los Lagos, luego de que un hombre falleciera al ser arrastrado por la corriente del río Maullín mientras intentaba rescatar a su hijo de seis años.

De acuerdo con antecedentes entregados por Carabineros, el hecho se registró cerca de las 19:50 horas en el kilómetro 4 de la ruta B-750, en el sector Paraguay Chico.

Hasta el lugar concurrió personal policial tras una alerta por la presencia de un menor que se encontraba bañándose en la orilla del río.

ADN

Agencia Uno / Rodrigo Fuica

Según explicó el capitán Iván Toledo, comisario de la 3ª Comisaría de Maullín, el padre del niño ingresó rápidamente al agua al advertir el peligro, logrando sacar al menor y ponerlo a salvo. Sin embargo, de acuerdo a lo recogido por 24 Horas, por causas que están siendo investigadas, el hombre no pudo salir del cauce y fue arrastrado por la fuerte corriente.

En una primera etapa, voluntarios de Bomberos realizaron labores de búsqueda utilizando un bote zodiac, sin resultados positivos. Posteriormente, el Ministerio Público instruyó la intervención del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros, que retomó el rastreo durante la mañana de este lunes.

Revisa también

ADN

Tras varias horas de trabajo, los equipos especializados lograron ubicar el cuerpo de la víctima a unos 200 metros al sur del punto donde se perdió su rastro. El cadáver fue retirado por personal del Servicio Médico Legal para los peritajes correspondientes.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad