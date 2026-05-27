Universidades estatales eligen por primera vez a una rectora como nueva presidenta del Cuech

En el marco de la sesión ordinaria de mayo del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) las rectoras y rectores de las universidades del Estado eligieron por primera vez en su historia, a una mujer como Presidenta del Consorcio.

Se trata de la rectora Marisol Durán Santis, de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), quien obtuvo el apoyo mayoritario de sus pares para liderar el sistema de universidades públicas en los próximos dos años.

Tras conocer los resultados, la rectora Durán Santis aseguró que su candidatura nació de una reflexión entre rectoras que se preguntaron qué necesitaba el CUECH para este periodo y respecto al reconocimiento del liderazgo de mujeres que cada vez toma mayor relevancia al interior del Consorcio.

“Las universidades del Estado no son un subsector del sistema: son la columna vertebral de la educación superior pública de calidad. Asumir la presidencia del CUECH es asumir la responsabilidad de que esa columna se mantenga erguida, bien financiada y al servicio de quienes más lo necesitan”, manifestó la nueva presidenta del CUECH.

Una vasta trayectoria

Marisol Durán tiene una extensa trayectoria en la educación superior pública, vinculada a la UTEM desde 1994 y rectora de la Universidad desde 2021, reelecta por amplia mayoría el año 2025.

En su labor académica y directiva ha tenido un rol clave en la implementación del actual modelo educativo de la UTEM y en la promoción de la certificación y acreditación de carreras y programas de postgrado, como medio de verificación de la calidad institucional de la formación de pregrado y el postgrado.