“Ya tiene secuaces: Kast que viene, Milei y Bukele”: John Lee Anderson alerta sobre “giro imperialista” de Trump en Latinoamérica

Durante las primeras 48 horas posteriores al ataque militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, el escenario político regional ingresó en “una etapa de alta incertidumbre”. Así lo advirtió John Lee Anderson, periodista estadounidense y analista de conflictos latinoamericanos, en entrevista con ADN Hoy, donde sostuvo que la operación marcó “un punto de quiebre” en la política exterior de Donald Trump hacia América Latina.

“Ha sido una sucesión de hechos y declaraciones muy desconcertantes. Todo indica que la operación en Venezuela será la piedra de toque de la nueva estrategia de seguridad nacional de Donald Trump. En ella se declara al hemisferio occidental como territorio prioritario de Estados Unidos, junto con sus recursos naturales, adoptando de forma explícita una postura imperial en la región”, afirmó.

En ese marco, explicó que Trump habría enviado un mensaje directo al remanente del chavismo: cooperación o castigo. De acuerdo con su análisis, Washington pretende dirigir el proceso venezolano a distancia, advirtiendo que cualquier intento de resistencia será enfrentado con acciones aún más severas.

La elección

Consultado por la decisión de reconocer a Delcy Rodríguez como principal interlocutora tras la captura de Maduro, Anderson señaló que “Trump ha dejado a Delcy Rodríguez en el cargo como su principal interlocutora. Su tarea sería mantener a raya a los sectores más radicales del chavismo, incluidos Diosdado Cabello, el jefe de inteligencia, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López”.

“Lo que ha hecho Estados Unidos es establecer un paisaje coercitivo dentro del territorio soberano venezolano, forzando a las autoridades a cooperar. Paralelamente, según se entiende, empresas petroleras estadounidenses entrarían al país y comenzarían, de forma gradual, a explotar los recursos, compartiendo las nuevas bonanzas con el régimen que permanezca en funciones”, sostuvo.

Respecto a si este escenario podría replicarse en otros países de la región, Anderson fue categórico. “Sin duda. Trump actúa fuera de sus fronteras de la misma manera que dentro de Estados Unidos: mediante amenazas y presión. Lo ha hecho en Europa, lo ha hecho internamente y ahora lo hace en América Latina”, afirmó.

En esa línea, advirtió que el mensaje hacia Colombia también es explícito. “El mensaje a Gustavo Petro es claro: cuídate o te hago lo mismo. Trump sabe que Petro tiene menos de un año en el poder, pero seguirá presionándolo si mantiene una postura retóricamente rebelde”, explicó.

Sobre Cuba, Anderson anticipó un escenario aún más crítico. Señaló que, si se interrumpe el suministro petrolero venezolano, la situación en la isla podría deteriorarse con rapidez, considerando que ya atraviesa una crisis profunda que podría agravarse en el corto plazo.

Otros posibles conflictos

Consultado sobre si un conflicto similar podría alcanzar a Chile por el cobre u otros recursos estratégicos, el periodista descartó eufemismos. “No llamemos a esto neocolonialismo para suavizarlo. Con Trump estamos hablando de una vuelta al siglo XVIII, cuando los imperios simplemente tomaban territorios y extraían sus recursos”, advirtió.

Finalmente, sostuvo que el nuevo escenario global intensifica la presión sobre América Latina. “Yo no sé si Trump puede llegar a tanto en América Latina, pero ya tiene secuaces en algunos lugares. O sea, Kast que viene, Milei en Argentina, Bukele en El Salvador, ¿quién será en Venezuela? Frente a la amenaza, muchos entregarán sus recursos o su soberanía económica”, planteó.

“El mundo está en una estampida por los últimos recursos naturales del planeta. Estados Unidos y China compiten, y América Latina vuelve a ser parte central de ese conflicto”, concluyó.