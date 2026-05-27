Emboscada en Puerto Montt: adolescente es baleado en la calle y detienen a sujeto que violaba su arresto domiciliario

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Un nuevo episodio de violencia se registró en Puerto Montt, motivando el actuar policial y que posteriormente resultó con un sujeto detenido por homicidio frustrado.

El procedimiento inició luego de que el personal del Hospital Base informara el ingreso de un adolescente de 17 años con dos impactos balísticos.

De acuerdo a los detalles entregados, presentaba sus heridas en la espalda y la pierna. Y si bien se mantiene fuera de riesgo vital, son lesiones consideradas de carácter grave.

Tras la alerta, Carabineros de la Quinta Comisaría de la capital regional de Los Lagos, logró la detención del presunto autor de los disparos, un sujeto que además se encontraba quebrantando una medida cautelar vigente.

De acuerdo con los antecedentes policiales recopilados tras las primeras declaraciones de la víctima, el ataque se produjo mientras caminaba por la calle, momento en el fue interceptado por un grupo de cinco individuos.

Dos de los agresores actuaron a rostro descubierto y, sin mediar provocación aparente, percutaron una serie de disparos a corta distancia antes de darse a la fuga, dejando al adolescente herido en el lugar.

El capitán de Carabineros, Sebastián Emaldía, entregó detalles sobre las operaciones realizadas por la policía uniformada, contemplando también incautación de armamento.

“Realizadas las diligencias se logra identificar y detener al autor de los disparos, a su vez incautar un arma de fuego tipo revólver y diferente munición. El detenido fue puesto, en horas de la mañana, a disposición de los tribunales“, confirmó.

La captura en flagrancia

La investigación tomó un rumbo clave cuando los efectivos policiales se trasladaron al domicilio del sospechoso.

El imputado se encontraba en el exterior del inmueble, lo que constituyó un desacato flagrante, ya que debía cumplir la medida cautelar de arresto domiciliario total por otra causa penal.

Tras su detención inmediata, el Ministerio Público instruyó a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros para que realizara el ingreso y registro de la propiedad asociada al detenido.

Durante el operativo al interior de la vivienda se incautaron 5 cartuchos calibre .22 corto, un cartucho calibre 9 milímetros y un revólver de fogueo con su cañón adulterado, modificado artesanalmente para disparar.

Tanto el revólver como las municiones fueron remitidos a peritajes balísticos especializados con el fin de determinar científicamente si corresponden a las armas utilizadas en la emboscada contra el menor.

En tanto, las policías continúan con los trabajos en zonas clave para dar con el paradero de los otros cuatro implicados en el ataque.