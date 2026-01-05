Hospital Padre Hurtado logra histórico reconocimiento internacional por atención domiciliaria

Un hito para la salud pública chilena se concretó este lunes 5 de enero, luego de que la Unidad de Hospitalización Domiciliaria del Hospital Padre Hurtado se convirtiera en el primer establecimiento público del país en obtener la Acreditación en Calidad de la Joint Commission International (JCI), bajo el programa Home Care.

El reconocimiento fue otorgado el pasado 18 de diciembre, tras una exigente evaluación realizada entre el 9 y 11 de ese mes por auditores internacionales, quienes certificaron que la unidad cumple con los más altos estándares de calidad y seguridad clínica a nivel mundial.

Gracias a este logro, el hospital accedió al Gold Seal of Approval™, sello que distingue a los centros de salud acreditados por la JCI (IHCO ID: 60011624).

La acreditación valida el modelo de hospitalización domiciliaria, mediante el cual los pacientes reciben cuidados clínicos en sus propios hogares a través de visitas periódicas de equipos multidisciplinarios de salud, manteniendo protocolos equivalentes a los de la atención hospitalaria tradicional.

Este avance posiciona al Hospital Padre Hurtado y al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente en un lugar destacado dentro del sistema público, al aplicar estándares internacionales en un territorio que abarca comunas con alta vulnerabilidad social, como La Granja, San Ramón y La Pintana.

Desde el recinto asistencial destacaron que este reconocimiento no solo fortalece la calidad de la atención, sino que también reafirma el compromiso con un modelo de salud más humano, seguro y centrado en las personas, acercando prestaciones de excelencia a los hogares de quienes más lo necesitan.