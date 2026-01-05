;

Hospital Padre Hurtado logra histórico reconocimiento internacional por atención domiciliaria

Por primera vez en Chile, un hospital público obtiene el sello de calidad de la Joint Commission International por su hospitalización domiciliaria.

Nelson Quiroz

Carabineros resguarda Hospital Padre Hurtado tras fatal balacera protagonizada en La Granja

Carabineros resguarda Hospital Padre Hurtado tras fatal balacera protagonizada en La Granja

Un hito para la salud pública chilena se concretó este lunes 5 de enero, luego de que la Unidad de Hospitalización Domiciliaria del Hospital Padre Hurtado se convirtiera en el primer establecimiento público del país en obtener la Acreditación en Calidad de la Joint Commission International (JCI), bajo el programa Home Care.

El reconocimiento fue otorgado el pasado 18 de diciembre, tras una exigente evaluación realizada entre el 9 y 11 de ese mes por auditores internacionales, quienes certificaron que la unidad cumple con los más altos estándares de calidad y seguridad clínica a nivel mundial.

Gracias a este logro, el hospital accedió al Gold Seal of Approval™, sello que distingue a los centros de salud acreditados por la JCI (IHCO ID: 60011624).

ADN

Desde el Hospital Padre Hurtado informaron una disminución de pacientes con coronavirus y, a su vez, un aumento de pacientes con otras patologías. Señalan que esto no es motivo suficiente para “bajar la guardia” y piden a la población cumplir las medidas preventivas para evitar un rebrote durante las etapas de desconfinamiento. **REPORTAJE EN SECCION NOTICIAS GENERALES**

La acreditación valida el modelo de hospitalización domiciliaria, mediante el cual los pacientes reciben cuidados clínicos en sus propios hogares a través de visitas periódicas de equipos multidisciplinarios de salud, manteniendo protocolos equivalentes a los de la atención hospitalaria tradicional.

Revisa también

ADN

Este avance posiciona al Hospital Padre Hurtado y al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente en un lugar destacado dentro del sistema público, al aplicar estándares internacionales en un territorio que abarca comunas con alta vulnerabilidad social, como La Granja, San Ramón y La Pintana.

Desde el recinto asistencial destacaron que este reconocimiento no solo fortalece la calidad de la atención, sino que también reafirma el compromiso con un modelo de salud más humano, seguro y centrado en las personas, acercando prestaciones de excelencia a los hogares de quienes más lo necesitan.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad