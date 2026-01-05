Dos jóvenes usuarios de Teletón obtienen puntajes destacados en la PAES 2025: ambos proyectan estudiar Medicina

Dos jóvenes usuarios de Teletón fueron reconocidos este lunes en La Moneda tras obtener resultados destacados en la PAES 2025 y proyectar su ingreso a la carrera de Medicina.

Se trata de Valentina Soto y Sebastián Allendes, quienes participaron del desayuno encabezado por el Presidente Gabriel Boric junto a estudiantes distinguidos por su trayectoria educativa.

Valentina, usuaria de Teletón Concepción, alcanzó mil puntos en Matemáticas, además de 823 en Competencia Lectora y 726 en Ciencias. Tras conocer sus resultados, afirmó que “no sé exactamente qué emoción fue, pero me sentí muy contenta. Me preparé mucho”.

Diagnosticada con artritis reumatoide idiopática juvenil, la joven busca postular a Medicina en la Universidad de Concepción, motivada por su interés temprano en el área científica. “La ciencia siempre ha sido el área que más me gusta, desde chica me llamó la atención estudiar el cuerpo humano”, explicó.

“ Yo quiero ayudar a otros”

En tanto, Sebastián Allendes, usuario de Teletón Valparaíso desde la infancia, también aspira a estudiar Medicina y especializarse en fisiatría, con el objetivo de aportar en procesos de rehabilitación.

En ese contexto, destacó el rol que tuvo la institución en su vida: “La Teletón me dio la oportunidad de ser como los otros, de poder caminar. Gracias a todos los profesionales que me acompañaron soy quien soy hoy”, señaló, agregando que su vocación responde a un deseo de retribuir: “Yo quiero ayudar a otros como ellos me ayudaron a mí”.

Desde Teletón resaltaron que, además de la rehabilitación, la institución acompaña a niñas, niños y jóvenes en su trayectoria educativa mediante apoyos orientados a reducir barreras, fortalecer la autonomía y respaldar proyectos de vida, incluyendo la preparación para el acceso a la educación superior y el mundo laboral.