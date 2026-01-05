;

La rápida reacción de Kast durante ceremonia de proclamación del Tricel: esto fue lo que pasó

El momento se produjo durante la entrega del acta de proclamación por parte del organismo electoral.

Cristóbal Álvarez

Durante la mañana de este lunes, el Tribunal Calificador de Elecciones proclamó oficialmente a José Antonio Kast como presidente electo de Chile, en una ceremonia realizada en Santiago.

En concreto, la ceremonia siguió el protocolo habitual de esta instancia institucional. No obstante, el acto tuvo un breve momento de tensión.

A la proclamación asistieron presidentes y representantes de partidos políticos tanto del oficialismo como de la oposición, todos previamente invitados por la organización. La única colectividad que no participó de la ceremonia fue el Partido Comunista.

En ese contexto, justo en el instante previo a la proclamación formal, cuando se hacía entrega del acta correspondiente, el documento cayó al suelo, situación que fue rápidamente subsanada y no alteró el desarrollo del evento, según consignó Página 7.

Con este acto, el Tricel dio por concluido formalmente el proceso electoral presidencial y dejó a Kast habilitado para iniciar la transición hacia el cambio de mando.

