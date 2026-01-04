VIDEO. Presidente Boric llama a estudiantes que obtuvieron los mejores puntajes de la PAES 2026
El Mandatario, junto al ministro de Educación, se contactaron con los alumnos que destacaron en la prueba, y los invitaron al tradicional desayuno en La Moneda.
El Presidente de la República, Gabriel Boric, junto al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, llamaron a los estudiantes que obtuvieron los mejores puntajes de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2026.
A través de un video, se puede ver a las autoridades conversando con los alumnos, a quienes además invitaron al tradicional desayuno en La Moneda.
“¿Cómo estás? Hablas con Gabriel Boric. ¿Sospechas por qué te llamo o no? Te llamo para felicitarte, para decirte que eres seca, te fue muy bien en la PAES”, señaló el Mandatario.
Además, el Presidente envió sus felicitaciones “a todos quienes alcanzaron los resultados que esperaban“.
“Estoy seguro que aportarán al país desde lo que su corazón los impulse estudiar. Mi reconocimiento y cariño también para quienes no les fue como esperaban y seguirán buscando oportunidades para su futuro. Sepan que su historia recién comienza", indicó.
El desayuno entre los alumnos y las autoridades se realizará este lunes 5 de enero en el Palacio de La Moneda a contar de las 11:00 horas, donde estará el Presidente Boric junto al ministro Cataldo y el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana.
