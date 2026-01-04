;

VIDEO. Presidente Boric llama a estudiantes que obtuvieron los mejores puntajes de la PAES 2026

El Mandatario, junto al ministro de Educación, se contactaron con los alumnos que destacaron en la prueba, y los invitaron al tradicional desayuno en La Moneda.

Juan Castillo

Captura

Captura

El Presidente de la República, Gabriel Boric, junto al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, llamaron a los estudiantes que obtuvieron los mejores puntajes de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2026.

A través de un video, se puede ver a las autoridades conversando con los alumnos, a quienes además invitaron al tradicional desayuno en La Moneda.

“¿Cómo estás? Hablas con Gabriel Boric. ¿Sospechas por qué te llamo o no? Te llamo para felicitarte, para decirte que eres seca, te fue muy bien en la PAES”, señaló el Mandatario.

Revisa también:

ADN

Además, el Presidente envió sus felicitaciones “a todos quienes alcanzaron los resultados que esperaban“.

“Estoy seguro que aportarán al país desde lo que su corazón los impulse estudiar. Mi reconocimiento y cariño también para quienes no les fue como esperaban y seguirán buscando oportunidades para su futuro. Sepan que su historia recién comienza", indicó.

El desayuno entre los alumnos y las autoridades se realizará este lunes 5 de enero en el Palacio de La Moneda a contar de las 11:00 horas, donde estará el Presidente Boric junto al ministro Cataldo y el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad