Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela y promete continuidad del proyecto chavista

Este lunes 5 de enero, Delcy Rodríguez asumió oficialmente como presidenta encargada de Venezuela, tras la captura y extracción del expresidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses. La ceremonia se llevó a cabo en el Parlamento venezolano, donde la hasta ahora vicepresidenta ejecutiva tomó posesión del cargo para un mandato proyectado hasta el año 2031.

En un discurso marcado por la confrontación y la emotividad, Rodríguez calificó la operación militar de Estados Unidos como una “agresión ilegítima” y se refirió a la situación de Maduro y su esposa, Cilia Flores, como un secuestro. “Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”, señaló al inicio de su intervención.

Promesas de estabilidad y continuidad

Rodríguez, abogada de profesión, aseguró que asume el mando “con honor” para garantizar el porvenir de las nuevas generaciones. “Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los EE.UU., el presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores”, enfatizó ante la Asamblea.

A pesar de la crisis que atraviesa el país tras los bombardeos y el vacío de poder dejado por su predecesor, la nueva mandataria se comprometió a ofrecer “estabilidad y seguridad política” durante su gestión, buscando consolidar la continuidad del proyecto chavista en este nuevo escenario de conflicto internacional.