De defender al fundador de WikiLeaks a representar a Maduro: quién es Barry Pollack, el abogado del líder venezolano

La defensa legal de Nicolás Maduro en su comparecencia ante la justicia en Nueva York ya tiene nombre y apellido: Barry Pollack, abogado con sede en Washington D.C. ampliamente reconocido.

Según la información publicada por el Acceso Público a los Registros Electrónicos de la Corte, el abogado que comparecerá en nombre del líder del chavismo será Pollack.

Egresado del Centro de Leyes de la Universidad de Georgetown, el jurista cuenta con más de tres décadas representado a ejecutivos, altos funcionarios y organizaciones en litigios sensibles y de alto perfil.

Defensor de Julian Assange, fundador de WikiLeaks

Barry Pollack es ampliamente conocido por haber liderado durante más de diez años la defensa de Julian Assange , fundador de WikiLeaks, acusado bajo la Ley de Espionaje por la divulgación de información clasificada.

Su currículum incluye la presidencia de la Asociación Nacional de Abogados Penalistas de Estados Unidos y reconocimientos por parte de directorios especializados como Chambers USA y Who’s Who Legal. Actualmente es socio de la firma Benchmark Litigation.