;

De defender al fundador de WikiLeaks a representar a Maduro: quién es Barry Pollack, el abogado del líder venezolano

Con más de 30 años de experiencia, el jurista liderará la estrategia legal de Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos.

Ruth Cárcamo

Getty Images | Harris St. Laurent & Wechsler LLP

Getty Images | Harris St. Laurent & Wechsler LLP

La defensa legal de Nicolás Maduro en su comparecencia ante la justicia en Nueva York ya tiene nombre y apellido: Barry Pollack, abogado con sede en Washington D.C. ampliamente reconocido.

Según la información publicada por el Acceso Público a los Registros Electrónicos de la Corte, el abogado que comparecerá en nombre del líder del chavismo será Pollack.

Revisa también

ADN

Egresado del Centro de Leyes de la Universidad de Georgetown, el jurista cuenta con más de tres décadas representado a ejecutivos, altos funcionarios y organizaciones en litigios sensibles y de alto perfil.

Defensor de Julian Assange, fundador de WikiLeaks

Barry Pollack es ampliamente conocido por haber liderado durante más de diez años la defensa de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, acusado bajo la Ley de Espionaje por la divulgación de información clasificada.

Su currículum incluye la presidencia de la Asociación Nacional de Abogados Penalistas de Estados Unidos y reconocimientos por parte de directorios especializados como Chambers USA y Who’s Who Legal. Actualmente es socio de la firma Benchmark Litigation.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad