Chile oficializa su equipo para enfrentar a Serbia en Copa Davis

A un mes de la serie entre Chile y Serbia, por las Qualifiers de la Copa Davis, el elenco nacional oficializó su nómina.

Al respecto, la gran duda a resolver era si Alejandro Tabilo estaría disponible luego de anunciar el mes pasado que jugaría una exhibición en México el mismo fin de semana.

Sin embargo, las asperezas entre el número 2 de Chile y la Federación de Tenis nacional se resolvieron, con lo que el nacido en Toronto apareció en la citación.

Otra novedad es la inclusión de Nicolás Jarry, que se bajó de la última llave ante Luxemburgo por el nacimiento de su tercera hija.

Ahora, el “Principe” estará defendiendo nuevamente a Chile, que tendrá plantel completo, considerando que están en el listado de Nicolás Massú otros referentes nacionales como Cristian Garin, Tomás Barrios y Matías Soto.

La llave ante Serbia se desarrollará el viernes 6 y sábado 7 de febrero, en el Court Central del Estadio Nacional.