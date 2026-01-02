La sorpresiva decisión de Cristian Garin de cara a su participación en el Australian Open / Icon Sportswire

Cristian Garin es uno de los dos chilenos que están anotados para jugar el cuadro principal del Australian Open, al igual que Alejandro Tabilo. En tanto, Nicolás Jarry y Tomás Barrios jugarán la qualy.

Sin embargo, “Gago” también tendrá novedades en otro ámbito respecto al primer Grand Slam del año.

Eso considerando que apareció en el listado de jugadores que también disputará el cuadro de dobles en Melbourne.

El italiano Luciano Darderi será el partner de Cristian Garin en el cemento oceánico, donde romperá una racha de casi seis años sin disputar los binomios en un major.

La última vez del nortino en estas instancias fue en Roland Garros 2020, donde junto a Pedro Martínez cayeron por 6/1 y retiro ante la dupla conformada por dos consolidados en el tour de dobles, el neerlandés Jean-Julien Rojer y el rumano Horia Tecau.

Cabe destacar que Cristian Garin nunca ha ganado un partido de dobles en un Grand Slam. ¿Romperá esta tendencia en 2026?