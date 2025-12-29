Anuncian corte de luz para este martes en la región Metropolitana: estas son las nueve comunas afectadas

Durante esta jornada, la empresa encargada de la electricidad en gran parte de la región Metropolitana, Enel, anunció un nuevo corte de luz para la capital.

Según lo comunicado por la compañía, un total de 9 comunas de la capital se verán afectadas por un corte en el suministro eléctrico este martes 30 de diciembre.

¿Dónde será el corte de luz?

Para este martes, los cortes programados son en: Estación Central, Lo Prado, Pedro Aguirre Cerda, Macul, Maipú, Santiago, La Reina, Las Condes y Lo Barnechea.

Los cortes en cuestión, se deben a una serie de trabajos programados por la empresa con el propósito de mejorar el servicio. A continuación el detalle:

Estación Central: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

Lo Prado: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Maipú: desde las 11:30 horas hasta las 17:30 horas.

Macul: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

Santiago: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

La Reina: desde las 11:30 horas hasta las 17:30 horas.

Las Condes: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.

Lo Barnechea: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.