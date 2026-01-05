El regreso de uno de los títulos más recordados de la televisión chilena ya es una realidad. Este lunes se iniciaron las grabaciones de “Papi Ricky”, la película, proyecto que llevará al cine la historia que marcó a toda una generación.

Casi dos décadas después, Jorge Zabaleta y Belén Soto vuelven a reunirse en la pantalla para retomar los roles de Ricardo y Alicia, ahora desde una nueva etapa de sus vidas. A ellos se suma nuevamente Mane Swett, completando el trío protagónico que dio vida al éxito original.

A diferencia de la teleserie, esta nueva entrega llegará en formato cinematográfico y tiene previsto su estreno para el segundo semestre de este año, apostando por una mirada más madura y nostálgica de la historia.

Las primeras jornadas de rodaje se están desarrollando en el Cajón del Maipo, donde se grabaron escenas de exteriores que marcarán el inicio del filme. Se espera que el equipo continúe trabajando en ese sector durante gran parte de enero.

En las imágenes difundidas desde el set se observa al elenco principal junto al director Sebastián Schindel, el productor Patricio Ochoa y Belén Soto, quien además participa como productora del proyecto.

El guion está a cargo de Sebastián Arrau, el mismo responsable de la teleserie original, lo que refuerza la continuidad narrativa y el espíritu que convirtió a “Papi Ricky” en un fenómeno televisivo.

Con este regreso, la película busca conectar tanto con el público que siguió la historia en televisión como con nuevas audiencias, apelando a la nostalgia y a la evolución de sus personajes a casi 20 años de su estreno.

Revisa las imágenes:

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar