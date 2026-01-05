;

VIDEOS. “Estoy flipando”: español residente en Argentina queda en shock en comparación con los precios en Chile

Desde lácteos hasta electrónica, su paso por supermercados chilenos desató miles de comentarios sobre inflación, impuestos y modelos económicos.

Nelson Quiroz

Un video grabado en un supermercado chileno terminó convirtiéndose en una inesperada postal económica y cultural del Cono Sur.

Gonzalo Sans, un español residente en Argentina y creador de contenido en redes sociales, compartió su sorpresa tras recorrer Chile y constatar una paradoja que, según él, “cuesta creer”: productos fabricados en Argentina se venden más baratos en Chile que en su país de origen.

En el registro, Sans muestra un conocido postre lácteo argentino, producido en Argentina, cuyo precio en Chile bordea los 3 a 4 dólares, de unos 3 a 4 mil pesos chilenos, mientras que en supermercados argentinos puede duplicar ese valor.

“Que alguien me lo explique, yo estoy flipando”, comenta, apuntando directamente a la diferencia de precios en lácteos, alimentos, ropa y electrónica. A su juicio, el contraste es aún más llamativo si se considera que Chile presenta salarios más competitivos y una menor carga impositiva en comparación con Argentina.

Pero su impresión no fue solo económica. Durante su paso por supermercados, restaurantes y hoteles, el español destacó la fuerte presencia de música argentina en Chile.

Soda Stereo, Charly García y bandas más recientes como Conociendo a Rusia suenan de fondo, algo que Sans interpreta como una señal de integración cultural. “Los chilenos aman el rock argentino y eso me llena de orgullo. La música une al Cono Sur”, reflexiona, valorando el vínculo entre ambos países.

El video generó miles de reacciones en TikTok e Instagram, donde usuarios chilenos y argentinos debatieron sobre inflación, impuestos, libre comercio y modelos económicos. Mientras algunos apuntaron a la alta carga tributaria argentina, otros destacaron la estabilidad de precios en Chile y la mayor competencia en su mercado interno.

