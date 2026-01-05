;

FOTOS. Conocida figura de Fiebre de Baile confirmó su romance con popular periodista: “Muy amado y muy consentido”

La participante señaló que efectivamente se encuentra con su corazón más que acompañado.

Soledad Reyes

Hace unos días se empezó a especular de un posible romance entre una de las participantes más llamativas de Fiebre de Baile con un popular periodista.

Y ahora, ella confirmó al sitio FMDOS que efectivamente está con su corazón muy bien acompañado.

Carlyn Romero relató así que está en una relación, luego de que hace algunos días en el estelar de CHV revelaran que su nueva pareja se llamaba Matías.

“Quiero hablar de esto un poco luego, porque siento que están pasando cosas mucho más importantes que mi vida amorosa... Pero sí, estoy muy feliz con mi corazoncito; me siento muy amada y muy consentida”, dijo, agregando que “estoy muy feliz”.

¿Quién es el pololo de Carlyn Romero?

Pero, ¿quién es la nueva pareja de la estupenda joven? Se trata nada menos que de un reconocido reportero que brilla en redes sociales.

Matías Olguín es periodista y tiene un magister en Neurociencias, además de un reconocido corredor que forma parte del team Nike.

El reportero trabajó en varios medios, y hasta hace poco brillaba en Canal 13, además de tener una gran cantidad de seguidores en redes sociales, donde Carlyn ya ha empezado a mostrarle su amor, dejándole tiernos mensajes.

