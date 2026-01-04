;

Vuelve la lluvia a la región Metropolitana: este es el “día clave” en que habría precipitaciones en la capital

Pese a que el 2026 comenzó con altas temperaturas, los chubascos volverían esta semana.

Juan Castillo

Vuelve la lluvia a la región Metropolitana: este es el “día clave” en que habría precipitaciones en la capital

Vuelve la lluvia a la región Metropolitana: este es el “día clave” en que habría precipitaciones en la capital / Maribel Fornerod

El año 2026 comenzó con altas temperaturas extremas en la zona central de Chile, donde los termómetros llegaron a superar los 35 grados en Santiago.

Sin embargo, durante el domingo y para este lunes se esperan nuevamente un descenso en las temperaturas, que vendría acompañado con cielos cubiertos y neblina, y que a su vez daría paso a nuevas lluvias en la capital.

Esto porque según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la región Metropolitana podría registrar precipitaciones esta semana.

Vuelve la lluvia a la región Metropolitana: este es el “día clave”

De acuerdo al portal meteorológico, Santiago arrancará con un lunes cubierto y neblina matinal, panorama que irá cambiando a mediados de semana, cuando nuevamente se esperen 30 grados.

No obstante, las máximas volverían a descender durante el jueves 8 de enero, dando paso a chubascos aislados en sectores precordilleranos, como San José de Maipo.

