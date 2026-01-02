Hasta 38 grados: emiten alerta meteorológica para 4 regiones de Chile por temperaturas extremas

El calor extremo no ha dado tregua en la zona central del país, donde las temperaturas han superado con holgura los 30 grados.

Pese a esto, para los primeros días del 2026 se espera que los termómetros vayan a la baja, donde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ya proyecta mínimas por debajo de los 29 grados desde el fin de semana.

Sin embargo, este panorama no regirá para el sur de Chile, donde se anuncia que podría haber hasta 38 grados en los próximos días.

En detalle, la DMC declaró alerta meteorológica para cuatro regiones de Chile por altas temperaturas extremas: La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

En la región de La Araucanía, las máximas irán desde los 35 a los 38 grados en zonas del valle durante este fin de semana; misma situación que afectará a Los Ríos.

En Los Lagos, el calor marcará hasta 36 grados en zonas precordilleranas; mientras que en Aysén, la máxima llegará los 34 grados.

