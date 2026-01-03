;

Podría haber hasta neblina: bajan las temperaturas en Santiago este domingo

Revisa acá cómo estará el tiempo.

La última semana en Santiago ha estado marcada por el calor extremo, donde las máximas han superado los 35 grados.

Sin embargo, según las proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), esto cambiará a contar de mañana domingo 4 de enero en la región Metropolitana.

Esto porque el organismo anticipó un descenso en las temperaturas, e incluso la posibilidad de neblina en la capital.

Bajan las temperaturas en Santiago este domingo

En detalle, la DMC indica que este domingo 4 de enero las máximas solo llegarán a 26 grados en Santiago, jornada que además tendrá cielos cubiertos.

Mientras que la neblina se registrará en horas de la mañana en distintos puntos de la región.

Este panorama se mantendrá durante gran parte de la semana, donde se espera que los termómetros no sobrepasen los 18 °C.

