Consejo de Seguridad de la ONU cita sesión de urgencia tras incursión de EE. UU. en Venezuela y detención de Maduro

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas abordará en una sesión de emergencia la ofensiva militar de Estados Unidos en Venezuela, episodio que derivó en la detención del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, hoy bajo custodia de autoridades estadounidenses.

La convocatoria se produjo luego de que Washington confirmara públicamente la operación y el traslado de ambos a territorio norteamericano para enfrentar cargos por conspiración narco-terrorista.

Tras ello, el Gobierno venezolano elevó una denuncia formal ante Naciones Unidas, acusando una “agresión criminal” y solicitando que el tema fuera discutido de manera urgente en el principal órgano de seguridad internacional.

A esa petición se sumaron otros países, entre ellos Irán y Colombia. En el caso colombiano, el propio Gustavo Petro informó que su gobierno impulsó la discusión, en una de sus primeras acciones tras asumir como miembro no permanente del Consejo de Seguridad.

Según el calendario oficial de la ONU, la sesión se iniciará a las 10:00 horas de Nueva York y fue inscrita bajo el tema “Amenazas a la paz y a la seguridad internacionales”. La citación fue visada por la presidencia rotatoria del Consejo, actualmente en manos de Somalia, y recibió el respaldo de países con poder de veto como Rusia y China.

Desde Caracas, el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, envió una comunicación al Consejo en la que acusó a Estados Unidos de buscar imponer un nuevo orden político en el país. En el documento también se alertó sobre ataques a infraestructura civil y militar, sin detallar el número de víctimas ni la magnitud de los daños.