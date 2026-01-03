;

OEA convocará reunión del Consejo Permanente tras ofensiva de EE.UU. en Venezuela

“La estabilidad sostenible y la legitimidad democrática solo pueden lograrse por medios pacíficos”, sostuvo el secretario general de la Organización, Albert R. Ramdin.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, emitió un comunicado tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Estoy siguiendo de cerca la situación en Venezuela, que evoluciona rápidamente. Hoy he hablado con varios gobiernos de Estados Miembros de la OEA, y reconozco tanto la profundidad de la preocupación como las distintas perspectivas en todo el Hemisferio", señaló.

“A medida que siguen surgiendo detalles, la prioridad de la Secretaría General de la OEA es ayudar a prevenir una mayor escalada y respaldar una salida pacífica. Sean cuales sean las circunstancias, todos los actores deben respetar plenamente el derecho internacional y el marco jurídico interamericano aplicable, incluido el arreglo pacífico de controversias, el respeto de los derechos humanos y la protección de la vida civil y de la infraestructura crítica", agrega el escrito.

Además, Ramdin sostuvo que “es esencial que el camino a seguir en Venezuela se sustente en una gobernanza basada en la voluntad de su pueblo. Los arreglos institucionales existentes —incluido el orden constitucional del país— proporcionan una base importante sobre la cual se puede construir. La estabilidad sostenible y la legitimidad democrática solo pueden lograrse por medios pacíficos, mediante un diálogo inclusivo y con instituciones sólidas".

“La Secretaría General de la OEA está lista para apoyar los esfuerzos orientados a la desescalada y a una solución pacífica, democrática y sostenible, en beneficio del pueblo venezolano", agrega el escrito.

En ello, el secretario general de la OEA hizo un llamado “a todos los actores venezolanos a actuar con unidad de propósito y a desempeñar un papel constructivo en la salvaguarda de la paz, el Estado de derecho y la convivencia democrática".

Finalmente, Ramdin confirmó que se convocará a una reunión del Consejo Permanente para que los Estados Miembros puedan “abordar esta situación de manera abierta, colectiva y constructiva”, y para discutir “los recientes acontecimientos y considerar los próximos pasos”.

