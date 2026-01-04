“Me despido con un nudo en la garganta... Les deseo lo mejor y espero algún día poder volver”

Los hinchas de Cobresal recibieron una inesperada y dolorosa noticia en las últimas horas. Cristhofer Mesías, volante y capitán de los “Mineros”, anunció su salida de la institución luego de ocho temporadas consecutivas en El Salvador.

A través de su cuenta de Instagram, el jugador de 27 años publicó un sentido mensaje para despedirse del cuadro nortino, donde alcanzó a disputar un total 183 partidos y marcó 10 goles.

“Carta a los hinchas: Lamentablemente, ha llegado el triste momento de anunciar mi salida del club. Con mucha pena me dirijo a ustedes, los cobresalinos y cobresalinas, que siempre estuvieron demostrándome todo su cariño, tanto hacia mí como hacia mi familia, y por lo cual estaré eternamente agradecido”, inició Mesías.

“Me quedo con lo positivo. Llegué al club hace más de 10 años y estuve profesionalmente 8 años y medio. Agradecido de la gente que conforma el club, desde las inferiores hasta el primer equipo (...) a quienes les tengo mucho cariño”, añadió.

En esa línea, Cristhofer Mesías tuvo palabras para los habitantes de El Salvador: “A mi amigo Lino, por siempre guiarme y aconsejarme hasta el día de hoy; y a las muchas familias y amigos que conocimos en el camino. A la familia de la rayuela, que siempre nos atendió con el mejor de los cariños, el casino de Cobresal y demás. Eternamente agradecidos”.

“Agradecido de todo lo que me tocó vivir en este tiempo en el club, de darme la posibilidad de cumplir mi sueño y, más aún, de vivir momentos que siempre quedarán en mi corazón. Me despido con un nudo en la garganta, fiel creyente de que todo pasa por algo. Les deseo lo mejor y espero algún día poder volver a vestir la camiseta de Cobresal”, finalizó el volante, que ahora deberá buscar club para continuar su carrera.